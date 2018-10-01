Şehit yakınları ve gazilere özel ilgi

Bursa'nın Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu'nun eşi Ülker Seyitoğlu ve Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Burak Dural'ın eşi Melek Feza Dural, şehit yakınları ve gazileri evlerine ziyaret ediyor.

Katıldıkları her faaliyette şehit yakınları ve gazilerin yanlarına giderek onlarla sohbet eden Ülker Seyitoğlu ve Melek Feza Dural, şehit ailelerini evlerinde de ziyaret ederek, onların sıkıntılarını dinliyor. Şehit yakınları ve gaziler, “Yenişehir'de hakikaten bizlere gösterilen ilgi ve alaka takdire şâyan. Kaymakam beyin eşi Ülker Seyitoğlu ve jandarma komutanımızın eşi Melek Feza Dural bizim her meselemizle yakından ilgileniyorlar. Bizleri sık sık evlerimizde ziyaret edip sıkıntılarımızı dinliyorlar. İhtiyaçlarımızı sorup, bunları gidermek için gayret sarf ediyorlar. Kendilerine bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.