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22 Aralık 2016 19:09

Şehitler Bursa’ya getirildi

Şehitler Bursa’ya getirildi

22 Aralık 2016 19:09

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El-Bab’ta şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak ile Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir’in naaşı Bursa’ya getirildi. Şehitler merasim mangası tarafından uçaktan indirilip ambulanslara konuldu.
Bursalı şehitleri taşıyan askeri uçak Gaziantep’te yapılan törenin ardından havalanıp saat 18:30’da Bursa Yenişehir Hava meydan komutanlığına iniş yaptı. Yarın Orhangazi’deki Orhanbey Cami’inde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın naaşı ambulansa konularak Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Bursa’da yarın Cuma namazının ardından Mihraplı Cami’inde kılınacak cenaze namazıyla son uğurlanacak olan Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir’in naaşı da ambulansla Bursa’daki Eski Askeri Hastane olan Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin Morguna getirildi. Şehitleri havaalanında da yakınları ve devre arkadaşları yalnız bırakmadı. Bursa’da her iki şehit için yarın Cuma namazının ardından tören düzenlenecek.



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