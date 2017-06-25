Şehitlikte buruk bayram

Şehit düşen evlatlarıyla bayramlaşmak için şehitliklere akın eden şehit yakınları bayram sabahını buruk geçirdi.

Ramazan Bayramı’nın ilk saatlerinde, Pınarbaşı Askeri Şehitliği şehit yakınları tarafından ziyaret edildi. Bursa’da camileri doldurarak bayram namazını kılan vatandaşlar daha sonra şehitliklere giderek ziyarette bulundular. Şehitlerin mezarlarını temizleyen yakınları, onlar için Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettiler. Şehit yakınları mezarları temizlerken gözyaşlarını tutamadılar. Bir Ramazan bayramına daha buruk girmenin acısını yaşayan şehit yakınları ‘Önce vatan’ diyerek acılarını içlerine attı.