Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 09:42

Şehitlikte buruk bayram

Bursa’da bayram sabahı şehitlikler doldu taştı.

Şehitlikte buruk bayram

25 Haziran 2017 09:42

Şehit düşen evlatlarıyla bayramlaşmak için şehitliklere akın eden şehit yakınları bayram sabahını buruk geçirdi.


Ramazan Bayramı’nın ilk saatlerinde, Pınarbaşı Askeri Şehitliği şehit yakınları tarafından ziyaret edildi. Bursa’da camileri doldurarak bayram namazını kılan vatandaşlar daha sonra şehitliklere giderek ziyarette bulundular. Şehitlerin mezarlarını temizleyen yakınları, onlar için Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettiler. Şehit yakınları mezarları temizlerken gözyaşlarını tutamadılar. Bir Ramazan bayramına daha buruk girmenin acısını yaşayan şehit yakınları ‘Önce vatan’ diyerek acılarını içlerine attı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:11
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!