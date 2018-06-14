Şehr-i Ramazan’a muhteşem final

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Şehr-i Ramazan’ etkinlikleri, on bir ayın sultanı ramazan akşamlarına renk kattı. Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşamak isteyenlerin Bursa’daki adresi Merinos ve Hüdavendigar kent parkları oldu. Kültür Turizm Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen etkinlikler, birbirinden ünlü isimleri Bursalılar ile buluşturdu. Ramazan boyunca çocukların neşesi olan ve ‘İbiş’ karakteri ile tanınan Ümit Kaplan, doğaçlamaları ile büyük küçük herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Kukla Sanatçısı Erkan Obüs’ün gösterisi ise ilgiyle izlendi. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ‘Bilim Avcıları’ ekibi de bilimsel deneyleriyle nefesleri kesti. Ramazan ayının bazı akşamlarında sahne alan Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın ilahi ve marşlardan oluşan mini dinletileri, kulakların pasını sildi.

Hüdavendigar’da ‘Orhan Çakmak’ rüzgarı

Şehr-i Ramazan etkinliklerinin son gününde Merinos ve Hüdavendigar kent parkları, yine birbirinden renkli programlara sahne oldu. Ramazanın son akşamı Hüdavendigar Kent Parkı’nda gerçekleştirilen Şehr-i Ramazan programı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Teravih namazı öncesi Selçuk Salih Başhan ve Burak Çağatay Kerimbaş’ın doğaçlamaları minikleri olduğu kadar büyükleri de eğlendirdi. Namazın arından sahne alan tasavvuf müziği sanatçısı Orhan Çakmak, seslendirdiği eserlerle gönüllere dokundu. Sevenleri ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade eden Çakmak, organizasyonda katkısı bulunan herkese ve kendisinin Bursalılar ile buluşmasına vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Programın sonunda sanatçıya günün anısına plaket takdim eden Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, alanı dolduranlara Başkan Aktaş’ın selamlarını iletti.

Serdar Tuncer’den şiir dinletisi

Ekranların sevilen ismi Serdar Tuncer de Marmarabirlik sponsorluğunda sevenleri ile bir araya geldi. Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç gibi ünlü şairlerin şiirlerini seslendiren Tuncer’e Bursalılar da eşlik etti. Tuncer’in Arif Nihat Asya’nın ‘Dua-Kısık Sesleriz’ eserini seslendirmesiyle birlikte alandaki coşku doruğa çıktı. Meydanı dolduran yüzlerce Bursalının alkış yağmuruna tuttuğu Tuncer, kendisine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a selamlarını iletti. Program sonunda Kültür A.Ş. Başkanvekili Fehim Ferik ile Marmarabirlik Satış Müdürü Tuncay Kural, Bursa’da ramazan akşamlarına renk katan Tuncer’e teşekkür etti.