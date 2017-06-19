’Şehr-i Ramazan’a Uğur Işılak imzası

Bursa’da gerçekleştirilen ’Şehr-i Ramazan’ etkinlikleri, birbirinden değerli isimlerin katıldığı özel programlarla vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor. ’Şehr-i Ramazan’da sahneye çıkan usta sanatçı Uğur Işılak, en güzel eserlerini hayranları için seslendirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Dairesi Başkanlığı ve Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen etkinliklerle ramazan ayının coşkusu yaşatılmaya devam ediyor.

Ünlü sanatçı Uğur Işılak, seslendirdiği eserlerle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Işılak, vatan sevgisini halka derin bir şekilde yansıtan ‘Bayrağı Elden Bırakma’, ‘Gelsen de Bir Gelmesen de’ ve ‘Haydi Anadolu’ eserlerini seslendirirken hayranları da kendisine eşlik etti. Işılak, Bursa’da konser vermenin kendisini çok sevindirdiğini sözlerine eklerken, programa emeği geçen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.