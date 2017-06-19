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19 Haziran 2017 12:52

’Şehr-i Ramazan’a Uğur Işılak imzası

’Şehr-i Ramazan’ programında sahneye çıkan usta sanatçı Uğur Işılak, en güzel eserlerini Bursa’da hayranları için seslendirdi.

’Şehr-i Ramazan’a Uğur Işılak imzası

19 Haziran 2017 12:52


Bursa’da gerçekleştirilen ’Şehr-i Ramazan’ etkinlikleri, birbirinden değerli isimlerin katıldığı özel programlarla vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor. ’Şehr-i Ramazan’da sahneye çıkan usta sanatçı Uğur Işılak, en güzel eserlerini hayranları için seslendirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Dairesi Başkanlığı ve Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen etkinliklerle ramazan ayının coşkusu yaşatılmaya devam ediyor.


Ünlü sanatçı Uğur Işılak, seslendirdiği eserlerle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Işılak, vatan sevgisini halka derin bir şekilde yansıtan ‘Bayrağı Elden Bırakma’, ‘Gelsen de Bir Gelmesen de’ ve ‘Haydi Anadolu’ eserlerini seslendirirken hayranları da kendisine eşlik etti. Işılak, Bursa’da konser vermenin kendisini çok sevindirdiğini sözlerine eklerken, programa emeği geçen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.




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