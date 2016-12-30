Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 13:48

Şehri yönetenler gençler ile buluştu

Şehri yönetenler gençler ile buluştu

30 Aralık 2016 13:48

İznik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bursa’yı yöneten büyükleriyle bir araya geldi.
Şehri yönetenler gençler ile buluşuyor programına İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa Büyükşehir İlçe Koordinatörü Serkan Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Semerci, TÜGVA İznik İlçe Temsilcisi Engin Semerci, Memur-Sen İznik Temsilcisi Mahmut Kocadağ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun, İznik Anadolu Lisesi Müdürü İlhami Bıçak ve öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler katıldı. İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, "Her insan dünyaya gelir. Bu yön ve hedef koyacak kişinin kendisidir. Hedef seçtiğin yolda ilerlemek için yaptığın veya yapacağın mesleği veya işi sevmelisin. Severek yol almak insana haz ve hız verir. Severek yürünen o yoldaki engel ve virajlar insana güç verir. Kararsızlık en kötü olanıdır. Gençlere örnekler vererek yarım olan su bardağına bakış açılarını sundu" dedi.
Öğrencilerden gelen gençlere yönelik projeler ve etkinlikler ile ilgili soruya yanıt veren Belediye Başkanı Osman Sargın ise, "İznik’te alt yapı çalışmalarının tamamlandı. Bundan sonraki süreçte artık İznik’te büyük projelere yönelik mesailerimiz sürecek. Gençlerin kullanabilecekleri yeni projeleri de hayata geçireceklerini belirterek, spordan, kültüre, sosyal hayattan, gençlik merkezlerine kadar bir çok proje planlamamızda var. Yapmakta olduğumuz Kültür Merkezi aynı zamanda Gençlik Merkezi olarak sizlerin hizmetinde olacak" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
4
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç