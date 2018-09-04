‘Şehrin Işıkları’ 6’ıncı kez başladı

Bu yıl ilk kez uluslararası alanda amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açılan yarışmanın kazananı 3 Ekim 2018 tarihinde belli olacak.

Limak Holding bünyesinde faaliyet gösteren enerji sektörünün öncü şirketlerinden Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ ) ‘Şehrin Işıkları” fotoğraf yarışmasının bu yıl 6’ncısını düzenliyor. 2013 yılında başlayan yarışma sektörde ilk olma özelliğini taşıyor. “Gece ve Işık” temasıyla gerçekleştirilecek yarışmaya profesyonel ve amatör olarak fotoğraf sanatıyla ilgilenen herkes katılabiliyor. Tüm dünyadan fotoğrafların kabul edileceği yarışmaya başvurular, 15 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında www.uedas.com.tr/sehrinisiklari internet adresi üzerinden yapılıyor. Fotoğrafçılar en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya katılabilecek.

Gece ve ışığı en iyi anlatan fotoğraf ödüllendirilecek

Şehrin ışığını en iyi yansıtan fotoğrafa akıllı telefon hediye edilecek yarışmada, ikinci fotoğraf tablet bilgisayar, üçüncü fotoğraf ise fotoğraf makinesi ile ödüllendirilecek. Jüri değerlendirmesinden geçerek seçilen “En güzel 50 fotoğraf” yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sergilenme fırsatı yakalayacak. UEDAŞ tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen yarışmaya geçtiğimiz yıl 3 bin 821 başvuru geldi. Dereceye giren 50 fotoğraf, UEDAŞ’ın hizmet bölgesi olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’nın yanı sıra Ankara, İstanbul gibi birçok şehirde sergilendi.