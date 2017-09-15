’Şehrin Işıkları’ ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 5’incisi düzenlenen yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçıların yarıştığı ve bu yıl 5’ncisi düzenlenen “Gece ve Işık” temalı “Şehrin Işıkları” yarışmanın sonuçlarını açıkladı. Ödüller UEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Cengiz Işık tarafından verildi. UEDAŞ tarafından ulusal çapta düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından yarışmacıların katıldığı “Gece ve Işık” temalı “Şehrin Işıkları” yarışması için 17 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında 3 bin 821 başvuru geldi. Fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesin katılımına açık olan yarışma her yıl giderek artan bir ilgi görüyor.

Bu yıl 5’ncisi gerçekleştirilen ve 3 bin 821 fotoğraf ile rekor ilgi gören yarışmanın kazananları belli oldu. “Gece ve Işık” temalı yarışmada Ahmet Remzi Tülüce birinci olarak Limak Yalova Termal Otel’de tatil ödülü kazandı. Yarışmanın ikincisi Adem Türkel fotoğraf makinesi, yarışmanın üçüncüsü Ahmet Turan Kural ise akıllı telefon ödülünün sahibi oldu.

“Gece ve Işık” temalı yarışma hakkında değerlendirmelerde bulunan UEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Cengiz Işık, gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını ifade etti. Işık, dereceye giren yarışmacıları tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Sergi geliri kimsesiz çocuklara bağışlanıyor

Şehrin Işıkları yarışmasında jüri tarafından belirlenen ilk 50 fotoğraf yıl boyunca onlarca sergide teşhir edilecek. Sergilerin tamamlanmasının ardından fotoğrafların satışından elde edilecek gelir kimsesiz çocuklara bağışlanacak.