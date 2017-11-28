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28 Kasım 2017 12:42

“Şehrin Işıkları” sanatseverlerle buluştu

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“Şehrin Işıkları” sanatseverlerle buluştu

28 Kasım 2017 12:42

Ş. (UEDAŞ) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Şehrin Işıkları” fotoğraf yarışmasında dereceye giren 30 fotoğraf, “Şehrin Işıkları” adlı sergiyle Bursalı sanatseverlerle buluştu.


Korupark AVM’nin ev sahipliğinde 28 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında görülebilecek olan “Şehrin Işıkları” sergisi, Bursa’nın ardından UEDAŞ’ın diğer hizmet bölgeleri olan Yalova, Çanakkale ve Balıkesir’de de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergilenen fotoğrafların satışından elde edilen gelir kimsesiz çocuklara bağışlanacak.


UEDAŞ tarafından ulusal çapta düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından yarışmacıların katıldığı “gece ve ışık” konulu “Şehrin Işıkları” yarışmasına 17 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında 3 bin 821 başvuru geldi. Amatör veya profesyonel olarak fotoğraf sanatına ilgi duyan herkese açık olan yarışmaya ilgi her geçen yıl artıyor. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar Türkiye’nin çeşitli illerinde sergileniyor. Yarışmanın birincisi Ahmet Remzi Tülüce, Limak Yalova Termal Otel’de tatil ödülüne hak kazandı. Yarışmada ikinci olan Âdem Türkel fotoğraf makinesi, üçüncü Ahmet Turan Kural ise akıllı telefon ödülünün sahibi oldu.




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