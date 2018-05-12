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12 Mayıs 2018 14:15

Şeker: “Anne demek, eğitim demektir”

Sendikanın kadınlar komisyonu temsilcileriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi Başkanı Numan Şeker, Anneler Gününü kutladı.

Şeker: “Anne demek, eğitim demektir”

12 Mayıs 2018 14:15


Annelerin hiçbir şekilde haklarının ödenemeyeceğini belirten Numan Şeker, “Annelerimizi sadece Anneler Gününde değil, yılın her günü hatırlamalıyız” dedi.


“Sevgi, şefkat, emek demek, ‘anne’ demektir” diyen Numan Şeker, “Bir toplumun temeli aile, ailenin temeli de annedir. O yüzden bir bakıma ‘anne’ demek, ‘eğitim’ de demektir. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde anneler, her zaman büyük sorumluluk üstlenmiştir. Fert, millet veya insanlık adına hayat dolu, hayatla doğrudan bağlantılı var oluşumuzu gerçek manada tesis eden annelerdir. Onlar, şefkatin, merhametin, iyiliğin, fedakârlığın canlı anıtlarıdır” dedi.


Modern toplumlarda, nesillerin müjde olma vasıflarını yitirmelerin altında, aile ile birlikte anneliğe gereken önemin verilmemesine bağlayan Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi Kadınlar Komisyonu Temsilcisi Neriman Tok Çokgezer, “Bu toplumlarda insanlar sevgisiz büyümekte. İnsan ilişkilerinde yardımlaşma, dayanışma hâkim olamamakta; şiddet, toplum düzenini sarsmaktadır. Ne yazık ki, anneyi ve kadını da hedef alan şiddet, bilhassa kadını ekonomik faydalar uğruna hiçleştiren batının girdiği medeniyet ve insanlık bunalımının ispatı olarak yaşanmaktadır” diye konuştu.


Çokgezer, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:


“Bizim tarih ve medeniyetimizin en temel ahlâkî ilkesi, anneye duyulan saygı ve hürmetle şekillenmiştir. Cennet annelerin ayakları altındadır. Biz de, onlara saygıyı yılın sadece bir gününe has kılmayıp, bütün zamana yayarak bir hayat tarzına dönüştürmeliyiz. Eğitim-Bir-Sen olarak, her biri altın değerinde nasihat ve pratikleriyle ruhumuzu tezyin eden, en naif, en asil öğretmenlerimiz olan annelerimizin gününü kutluyoruz. Onların dualarına, şefkat ve merhametine her zaman muhtaç olduğumuzu belirterek, annelerimize hayırlı ömürler diliyoruz”.




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