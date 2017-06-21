Şeker diye hap yutan çocuklar hastanelik oldu

Biri bir, diğeri 4 yaşındaki iki çocuk ilk müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki evde ikamet eden Ahıska Türkü anne Hobpyoba ve baba Nushtek Novruzova’nın çocukları 1 yaşındaki Muhammet ile 4 yaşındaki Ahmet evde oynarken, dolabın üzerinde unutulan sakinleştirici hapları fark etti. Kutu içerisinde bulunan hapları şeker zanneden iki kardeş, hapları sırayla yutmaya başladı. Kutunun içerisindeki sakinleştirici hapları yutan kardeşleri gören anne, hapların kalanlarını alıp durumu eşine bildirdi. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirilen kardeşler tedavi altına alındı.

İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumu ciddi olması nedeniyle sevklerine karar verildi. 1 yaşındaki Muhammet annesinin, 4 yaşındaki Ahmet ise babasının kucağında 112 ambulansları ile Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.