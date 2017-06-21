Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 12:22

Şeker diye hap yutan çocuklar hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evde bulunan sakinleştirici hapları şeker zannederek yutan iki kardeş hastanelik oldu.

Şeker diye hap yutan çocuklar hastanelik oldu

21 Haziran 2017 12:22

Biri bir, diğeri 4 yaşındaki iki çocuk ilk müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki evde ikamet eden Ahıska Türkü anne Hobpyoba ve baba Nushtek Novruzova’nın çocukları 1 yaşındaki Muhammet ile 4 yaşındaki Ahmet evde oynarken, dolabın üzerinde unutulan sakinleştirici hapları fark etti. Kutu içerisinde bulunan hapları şeker zanneden iki kardeş, hapları sırayla yutmaya başladı. Kutunun içerisindeki sakinleştirici hapları yutan kardeşleri gören anne, hapların kalanlarını alıp durumu eşine bildirdi. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirilen kardeşler tedavi altına alındı.


İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumu ciddi olması nedeniyle sevklerine karar verildi. 1 yaşındaki Muhammet annesinin, 4 yaşındaki Ahmet ise babasının kucağında 112 ambulansları ile Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesine sevk edildi.


Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!