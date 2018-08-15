Şeker: “Doların sonu da patates ve soğan gibi olacak"

Patates ve soğan ne duruma düştüyse, doların da sonu öyle olacaktır” diye konuştu.

Son zamanlarda Türk ekonomisine karşı yapılan saldırıları protesto eden Memur-Sen üyeleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi. Ellerindeki ‘Bana ne Amerika’dan, bana Türkiye’m yeter’, ‘ABD emperyalizmine dur de’, ‘Bu topraklarda üretim, yerli ve yerinde tüketim’ dövizleri taşıyan üyeler adına konuşan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, “ABD’nin özellikle 1945’ten sonra geliştirdiği taktik stratejileri bir bir iflas etmektedir. Tam da bu sebepten dolayı büyük bir akıl tutulması yaşamaktadır. Dolayısıyla Amerika krizin ve şiddetin merkezidir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu otuz ülkeye karşı neresinden bakarsanız bakın küresel çapta bir yıkımın kapısını aralayacak olan ticaret savaşları stratejisi başka nasıl açıklanabilir? Türkiye’de bazı kesimlerin yaşadığımız süreci hala Brunson üzerinden okumaya çalışmaları ve hatta hukuku hiçe sayarcasına ’ver Brunson’u krizden kurtul’ kolaycılığı, 15 Temmuz’da büyük bir yenilgiye uğrattığımız emperyalizmin yeniden mevzi kazanmasından başka bir şeye hizmet etmeyecektir” dedi.

Küresel emperyalizmin öncüsü ABD’nin kendi içindeki krizi gizlemek için dünya devletlerine savaş açtığını ifade eden Şeker, “Öte yandan, geçen yüzyıl ortasında Amerikan hegemonyasını sağlamak için sahaya sürülen bütün kavramlar ve bu kavramların kurumsal yapılarının güvenilirliği kalmamıştır. Dünyada her devlet yeni ittifaklar, yeni paktlar oluşturmak için çabalamaktadır. Bu durum yeni bir dünyanın habercisidir. Bütün saldırılara rağmen adım adım hayata geçirdiğimiz ’güçlü ve büyük Türkiye’ idealinin tam anlamıyla tecellisinin sağlanmasının tek yolu toplumsal birlikteliğimizi koruyarak devlet ve milletçe güçlenmektir” şeklinde konuştu.

24 Haziran seçimlerinde patates ve soğanın da 7 liraya kadar yükseldiğini belirten Şeker, “Patates ve soğanın ne duruma düştüyse, doların da sonu öyle olacaktır. Ama milletin birlik ve bütünlüğü ile bu olacaktır. Dolar ve altınları yine fakir olan milletim yapıyor. Kuyruklarda dedelerimizi, ninelerimizi ve amcalarımızı görüyoruz. Biz diyoruz ki, bu öncülüğü siyasilerimiz ve iş adamlarımız yapmalı. Bu öncülüğü bunlar yapsın ki, milletimiz de örnek alsın. İş adamlarımız milli irade platformu oluşturarak buna destek vermeye çalışıyor. Biz bunun daha da güçlenmesini istiyoruz” diye konuştu.