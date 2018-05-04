Şeker hamurundan yapılan çiçekler gerçeğini aratmıyor

Görenlerin gerçeğinden ayırt edemediği şeker hamurundan yapılan ve yenilebilen çiçekler, son yıllarda büyük rağbet görüyor.

2004 yılında hobi olarak başladığı şekerden çiçek yapımına Almanya’ya taşındıktan sonra blog kurarak devam ettiren Filiz Bircan, dünyanın birçok noktasında talep doğrultusunda dersler veriyor. Yılda 3-4 kez Türkiye’ye gelerek ders veren Bircan, Unpa Pastaneleri’nin organizasyonu ile geldiği Bursa’da da 12 kursiyere iki gün boyunca eğitim verdi. Görenlerin gerçeğinden ayırt edemediği gül şeklindeki yenilebilen pastalar, son dönemde büyük rağbet görüyor.

"Geniş bir çevre tarafından ilgiyle de izleniyor"

Eğitim boyunca gül ve kerbela çiçeklerini yaptıklarını ifade eden Filiz Bircan, “Çok hızlı yapıyoruz ve detaya girmiyoruz. Detaylı bir çalışma gerekiyorsa 2-3 günde en fazla iki çiçek yapıyoruz. Tüyüne kadar yapıyoruz. 7-8 senedir çok yaygın. Butik pastacılar geliyor genelde derse. Düğün, nişan pastaları için kullanılıyor. Geniş bir çevre tarafından ilgiyle de izleniyor” dedi.

"Paha biçilemez bir değeri var"

Unpa Pastaneleri Üretim Müdürü Nebiye Keklik de, şeker hamurunu kendilerinin hazırladıklarını belirterek, “Çok da evde üretilecek bir malzeme değil. Malzemeyi tanımak lazım. Sıfır bir insanın şeker hamurundan kendisinin yapabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Kalıplarınızın olması gerekiyor. Kesinlikle eğitim almaları gerekiyor. Bence paha biçilemez bir değeri var bu gülün. Aynı gün çıkan gülle üzerinde en ufak bir tüyüne kadar hazırlanan gülü kıyaslayamıyorum bile. Belki yüzde 500’e kadar artış gösterebilir” diye konuştu.