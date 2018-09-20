Şeker hastalığı ameliyat ile tedavi edilebilir

Dr. Hüseyin Ayhan Kayaoğlu, çok sık rastlanan şeker hastalığının ameliyat ile tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Şişmanlığın dünyada hızla yayılması ile birlikte şeker hastalığının arttığına dikkat çeken VM Medical Park Bursa Hastanesi Dr. Hüseyin Ayhan Kayaoğlu, şekerin ömür boyu süren bir rahatsızlık olarak bilindiğini söyledi. Prof. Dr. Hüseyin Ayhan Kayaoğlu, “Şeker hastalığı ilaçlara, insüline, yediğine ve içtiğine dikkat etmek gibi insanın hayatını kısıtlamaktadır. Obezite ameliyatından sonra tesadüfen fark edildi ki şeker hastalığı ameliyat ile de tedavi edilmektedir. Yapılan araştırmalarda ameliyat sonunda tedavi edilen hastalar ilaçlarından ve kilolarından kurtulup daha rahat yaşamaya başlıyor. Ancak, şişman şeker hastaları ameliyat dışı yöntemlerle zayıfladığında ameliyat kadar başarılı olamadığı anlaşıldı. Yapılan operasyonlarda, ince bağırsaktan salınan hormonların düzenlenmesiyle şeker hastalığının son bulduğu müşahede edildi” dedi.

Kayaoğlu, “Bu hastalar için emilimi çok azaltmayan başka ameliyat tipleri geliştirildi. Bütün bunlara baktığımızda şunu görüyoruz. Ameliyat ile şeker hastalığının tedavisi mümkündür. Ama doğru hastaya doğru ameliyat uygulanmalı. Çünkü bu ameliyatlar ince bağırsaktan salınan hormonları düzenlemeyi hedef alan hastalıklardır. Kapalı yapılan ameliyatla mide ve bağırsak üzerinden yapılan ameliyatlardır. Kapalı olduğu için insan günlük hayata çabuk döner. Kozmetik durumu iyidir. Kan şekeri erken gelen hastalarda hemen bazılarında ise kısa bir sürede ilaçsız olarak devam eder. Yüzde 90'ın üzerinde hasta hayatına normal kan şekeri ile devam edebilir” şeklinde konuştu.