Şeker hastalığından ameliyatla kurtuldu

Şeker hastası olan 45 yaşındaki Gülseren Ardıçlı, Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar’ın yaptığı kapalı yöntem metabolik cerrahi ile 3 yıl sonra sağlığına kavuştu. Şeker hastalığının tedavisinin öncelikle ilaç tedavisi şeklinde olduğunu belirten Op. Dr. Taşpınar, ’’Şeker hastaları diyetine ve egzersizine uyması gerekir. İlaçla, insülinle ve medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan Tip 2 şeker hastalarında metabolik cerrahi ameliyatlarıyla hastanın kan şekeri etkin şekilde kontrol altına alınabilmektedir. Türkiye’nin haricinde yurtdışından da hastalar bu tedavi için gelmektedir. Gülseren hanım da Fransa’dan bizlere ulaştı. Şeker hastası, kan şekerini ve en önemlisi kiloyu kontrol altına alamıyorsa bu ameliyatlar sayesinde hem kilo kontrol altına alınarak zayıflıyor hem de şeker kontrol altına alınabiliyor. Bu ameliyatı yaptığımız hastaların her geçen gün sayısı artmaktadır. Hastalarımız insülini ve ilaçlarını bıraktı. Şeker ilaçlarını 1-2 haftadan itibaren bıraktı. Aynı zaman da bu yöntem hastanın ameliyatla beraber kilo vermesini sağlıyor. Bu yöntem kiloya bağlı diyabet hastaları için tercih edilen bir yöntem. Ameliyatlar laparoskopik yani kapalı şekilde yapılıyor. 6 tane küçük delikten yapılan ameliyatlardır. Hasta sosyal hayatına erken kavuşuyor ve işinin başına erken dönüyor’’ şeklinde konuştu.

Sağlığına kavuşan 45 yaşındaki Gülseren Ardıçlı ise "3 yıldır şeker hastasıydım. Fransa’da yaşıyorum. Tanıdıklarımın araştırmaları sayesinde Medicana Bursa Hastanesine geldim. Ersoy beyin yönlendirmeleri ile gereken tahlilleri yaptık. Benim bu ameliyata uygun olabileceğimi söyledi ve ameliyat ile ilgili bana güven verdi. Kendisine güvendim. Ameliyatımı başarı ile gerçekleştirdi. Ameliyat sonrasında kullandığım ilaçların hepsini bıraktım. Ameliyatla ilgili bir sıkıntım olmadı ve sağlığım iyi. Kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.