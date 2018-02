Şeker: “Kötü performansın faturası öğretmene çıkarılmasın”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmen Performans Değerlendirme Taslağı ile ilgili basın açıklaması düzenleyen Numan Şeker, “Müdürün öğretmeni, öğretmenin öğretmeni, öğrencinin öğretmeni ve velinin öğretmeni değerlendirdiği bir performans değerlendirmesi doğru ve uygulanabilir değil” dedi.

Bakanlığın performans değerlendirmesinde büyük bir yanlışa gittiğini ve bu yanlıştan bir an evvel geri dönmesi gerektiğini söyleyen Başkan Şeker, “Müdür arkadaşlarımız ‘öğretmenleri değerlendirmek için elimize bir fırsat geçti’ diyor. Öğretmenler ‘Şimdi biz bu öğretmene puan vereceğiz. Daha önce bize nasıl davranıyordu şimdi görecek’ diyor. Öğrenci ‘Hocam yazılı notları okurken dikkat et. Ben de sana not vereceğim’ diyor. Bir de öğretmene darpta birinci sırada olan velilerimize öğretmeni değerlendirme hakkını verdiğimizde nelerin ortaya çıkacağını sendika olarak şimdiden görüyoruz. Bakanlık bu tutumundan kesinlikle geri adım atmalıdır” diye konuştu.

Çalışanla çalışmayanın, bilen ile bilmeyenin değerlendirmesinin MEB’in performans değerlendirmesindeki kriterlerle olamayacağını belirten Numan Şeker, “Performans değerlendirmesi not vererek olmaz. Kamuda hiçbir memura performansa tabi tutmaz ve not vermezken; Türkiye’yi milleti dönüştürecek, inşa edecek bir mesleğe sahip öğretmene güvenmeyişinin faturası çok ağır olur. Bazı sendikalar alanlarda ya da sosyal medyada, Eğitim-Bir-Sen’in performans değerlendirmesine karşı çıkmadığını, bunun yanında durduğunu söylüyorlar. Biz performans değerlendirmesinin bu kriterleriyle yanında asla durmuyoruz. Elbette değerlendirmesi olmalıdır. Hatta bütün kamu kurumlarındaki memurlara da uygulanmalıdır. Çalışıp çalışmadığının denetiminin yolları ve mekanizmaları vardır. Ancak eğitim çalışanları için MEB’in bu kriterleri ile bu iş kesinlikle olmaz” şeklinde konuştu.

MEB’in kötü performansının faturasını her defasında öğretmenden çıkarmaktan vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Başkan Numan Şeker, “Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağı, aksine kurumsal bütünlüğü, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyecek performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaya çalışması kabul edilemez. Bakanlığın aceleci ve plansız bir tavırla, hukuki ve kanuni dayanağı olmayan, öğretmene, öğrenciye ve eğitime somut hiçbir katkısının bulunmadığı açık olan performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki gereksiz ısrarı, hatalara ve mağduriyetlere sebep olacaktır” diye konuştu.

Şeker şöyle devam etti: “Motivasyon üretmek yerine, olan motivasyonu bitirmek ve kamu görevlilerini tehdit etmek sonucu üreten bir içerikle, performans sistemi kurulacağını düşünmek hem yorucu hem de yıpratıcı süreçlere kapı aralar. Performansının düşük olduğu düşünülen memuru aramak yerine, fedakârlığı ve bireysel başarısı görülmeyen memuru aramak daha iyi bir kamu hizmetinin anahtarıdır.”

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi adına bakanlığa performans değerlendirmesini gündeminden çıkarma çağrısında bulunan Şeker, “Eğitim-Bir-Sen olarak, yakın tarihte gerek performansı öne çıkaran Öğretmen Strateji Belgesi’ne gerekse bu doğrultudaki pilot uygulamaya karşı çıkmış, performans değerlendirme süreçleri kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, bütün değerlendirme kriterleri bazında tüm eğitim çalışanlarına tam puan verilmesi yönünde eylem kararı almıştık. Ekim 2017 tarihli Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu’nda da, öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyecek, çalışma barışını bozacak, kanuni dayanağı olmayan bu uygulamaya son verilmesi konusunda çalışma yapılması imza altında alınmıştı. Bakanlığa, performans değerlendirmesini gündeminden çıkarma çağrısında bulunuyor; yönetmelik taslağının yürürlüğe konulması hâlinde, süreci işletilemez hâle getirecek eylem kararı almaktaki kararlığımızı bir kere daha vurguluyoruz” dedi.