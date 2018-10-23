Şekerliğin içine uyuşturucu sakladılar

Bursa'da şekerliğin içinde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda polis memurunun katıldığı operasyonda evlerde arama yapan ekipler, uyuşturucuları banyodaki temizlik malzemelerinin arasında ve şekerliğin içinde buldu. Operasyonda 50 gram bonzai, 30 gram metamfetamin, 15 adet ecstasy tablet, 10 gram esrar, bir miktar kokain ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. K.A, U.A, M.T, D.A, R.D, M.G. ve G.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgularının ardından adlî makamlara sevk edildi.