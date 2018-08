Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliği törenle açıldı

Hayata geçirdiği mega projelerle şehri geleceğe taşırken, bir yandan da oluşturduğu yeni yaşam alanlarıyla ilçe halkının şehir stresinden uzaklaşmasını, daha huzurlu bir yaşam sürmesini sağlayan İnegöl Belediyesi, bu anlamda yeni bir tesisi daha İnegöl’e kazandırdı. 30 Kasım 2016 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilen Şekibe İnsel Doğal yaşam Çiftliği, tamamlanarak hizmete girdi. Alibeyköy Mahallesi’nde hayata geçirilen Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliğinde, restoran bölümünden at, inek, koyun ve keçi ahırı, tavus kuşu, sülün ve benzeri kanatlılar ile tavuk- horoz gezinti alanı, kuş kulesi, ördek - kaz evleri ve havuzuna varana kadar pek çok alan mevcut. Yeşil alanda ve çınar altında otuma alanları ile çocuk oyun gruplarının da yer aldığı tesiste orta bölümde at padok alanı, 4 metre genişliğinde 185 metre uzunluğunda at biniş yolu ile benzersiz bir tesis.

İnegöl Belediyesi’ne yaklaşık olarak maliyeti 1 milyon 350 bin lira olan tesisin resmi açılış töreni, gerçekleştirildi. İlçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği açılışa, geçtiğimiz dönem Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Kaymakam Ali Akça, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile partililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, göreve gelmesinin ardından devam eden projelerin tamamlanması adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, “Bugün Şekibe İnsel adını verdiğimiz doğal yaşam çiftliğimizi açıyoruz. Eski bakanlarımız ve milletvekillerimizin katılımı ile coşkuyla açılış törenimizi gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimizden bu güne kadar başlanmış olan projeleri hayata geçirmek adına gayretimizi sürdürdük. Bizlerde kaldığımız yerden devam ederek yarım kalanları bir bir hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerini de alıp, sorunları çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın dinleneceği, güzel vakit geçireceği projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Bu tesisin İnegöl için bir ihtiyaç olduğuna da dikkat çeken Taban, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızı dinleyerek neler yapmamız gerektiğini ortak akılla belirliyor ve bu şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Burası da şehrimiz için bir ihtiyaçtı. Hemşerilerimizin gideceği, dinleneceği, hoşça vakit geçireceği alanları çoğaltmalıyız. Burası da 12 dönümlük bir alan üzerinde yapılan düzenlemelerle güzel bir tesise dönüştü. Buranın şöyle de bir özelliği var; Şekibe İnsel hanımefendinin ismini taşıyor. Şekibe İnsel, TBMM’ne giren ilk kadın milletvekillerimizden. 1935 tarihinde 17 kadın milletvekilimizden meclise girmiş olan İnegöllü bir milletvekilimizdir. Bildiğiniz gibi Haziran ayında bir seçim geçirdik ve bu seçimde de yine İnegöl’ümüzden bir bayan milletvekilimizi meclise gönderdik. Sayın Vildan Yılmaz Gürel hanımefendi İnegöl’ümüzün ikinci bayan milletvekili oldu.”

Törende konuşan Çavuşoğlu ise, "İnsanlar şehirlere taşındıkça topraktan uzaklaştılar tabi. Yeniden doğaya dönüş oluyor. Bu doğal yaşama değer veriyoruz. İnegöl, yıldızı parlayan bir ilçemiz. Öncülük yapan ilçelerimizden bir tanesi. Çok öneli hizmet insanımızla buluşuyor. Alinur Başkanımızdan aldığı bayrağı Alper başkanımız sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirilip tesisin açılış kurdelesi kesilerek açılış töreni gerçekleştirildi. Ardından tesis gezilerek incelendi. Daha sonra protokol, at binerek hünerlerini sergiledi.