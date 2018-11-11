Şekil bozukluklarına estetik dokunuş

Dr. Ufuk Aydın, vücudun neredeyse her yerine birçok farklı yöntemlerle şekillendirme cerrahisinin uygulandığını söyledi.

Hep arzu edilen fit görünüme sahip kişilerin çoğunun aslında genetik kodları sebebiyle doğuştan şanslı olduğuna dikkat çeken Dr. Ufuk Aydın, genetik yatkınlıklarının avantajını ömür boyu sürebilecek kişilerin ise sayılı olduğunu söyledi. Vücut hatlarındaki şekil bozukluklarından şikayetçi kişilerin günden güne arttığını belirten Op. Dr. Ufuk Aydın, “Kadınlar gergin bir karın, ince bel, belirgin bel çukuru, uzun ve düzgün bacaklarının olmasını isterken, erkekler ise kaslı bir karın, geniş omuzlar, atletik bir vücut hayal eder. Kusursuz sayılabilecek bir vücuda sahip olabilmek için düzenli spor ve iyi beslenme temel şarttır. Yapboz haline gelen diyetlere, hormonal bozukluk, günlük stres, dengesiz alışkanlık ve düzensiz beslenme de eklendiğinde vücut hatlarının bozukluğu gözle görünür hal alabilir” diye konuştu.

Vücut şekillendirme ameliyatlarının sihirli bir değnek gibi zayıflama amaçlı görülmemesi gerektiğini vurgulayan Aydın, "İlk olarak uzman kontrolünde sağlıklı beslenme ve spor ile fazla kilolardan kurtulmak gerekir. Spor ve diyet ile geçen uzun uğraşlar sonucu yine de istenilen sonuç alınamadığı durumlarda vücut şekillendirme ameliyatları etkili ve güvenli çözümler sunar. Kişinin sorunlarına göre çözüm sağlayabilmek mümkündür. Estetik-plastik cerrahinin gelişimi ile kişiler artık arzu edilmeyen vücut şekil bozukluklarını ömür boyu taşımak zorunda değildir" dedi.