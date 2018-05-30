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30 Mayıs 2018 13:56

Sel felaketinde evi yıkılan Hasan Amca’ya Osmangazi Belediyesi sahip çıktı

Bursa’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan sel felaketinde evinin büyük bölümü yıkılan 72 yaşındaki Hasan Yıldız’a Osmangazi Belediyesi sahip çıktı.

Sel felaketinde evi yıkılan Hasan Amca’ya Osmangazi Belediyesi sahip çıktı

30 Mayıs 2018 13:56

Doğancı Mahallesi’nde sel sularının altında kalan 2 katlı evin yerine Başkan Mustafa Dündar’ın talimatıyla yenisi yapılıyor.


Uludağ’daki şiddetli yağışın ardından meydana gelen selden en çok zarar gören yerlerin başında Doğancı Mahallesi geliyor. Sel felaketinin hemen ardından bölgeye giden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaraların sarılması için belediye ekiplerini seferber etti. Evi sel sularının altında kalan Hasan Yıldız’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Dündar, yaşlı adamın evini yeniden yapma sözü vermişti. Başkan Dündar’ın talimatı üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, büyük bölümü yıkılan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen ahşap binanın kalan bölümlerini iş makineleri ile yıktı. Temel kazı çalışmalarının ardından inşaat çalışmaları başlayacak olan Yıldız ailesine ait bina, kısa sürede bitirilecek.



Hasan Amca’dan Başkan Dündar’a teşekkür


Sel felaketine namaz kılarken yakalandığını belirten ev sahibi Hasan Yıldız, “Evimizin yarısı yıkıldı, traktörüm toprak altında kaldı. Başkanımız Mustafa Dündar’dan Allah razı olsun. Olayın ilk anından itibaren yanımızda oldu. Evimizi de yeniden yaptırıyor. Kendisine ne kadar teşekkür etsek az. Şu anda kardeşimin evinde emanet kalıyoruz. Rabbim bizi daha büyük afetlerden korusun” dedi.




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