Sel felaketinde mağdur olan vatandaşlar yardım eli bekliyor

Evlerindeki eşyalar çamurlu su nedeniyle kullanılamaz hale gelen vatandaşlar zararlarının karşılanmasını istiyor.

Dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağışın ardından taşan Nilüfer deresi Dikkaldırım Mahallesi’nde sokakları sular altında bırakmıştı. Vatandaşlar ellerinde sopalarla giderleri açmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise evlerine dolan suyu tahliye etmek için büyük uğraş vermişti. Sokaklarda suların çekilmesiyle birlikte evlerine dolan çamurlu suları 24 saattir temizlemeye çalışan vatandaşlar kullanılamaz hale gelen eşyalarını çöpe attı. BUSKİ ve Belediye ekipleri ise çamurla dolan sokakları temizlemek için var gücüyle çalışıyor. Sel nedeniyle evlerindeki eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlar eşyalarını evlerinin önüne koyarken yetkililerden zararlarının karşılanması için yardım talep ediyor.

Aniden bastıran sel felaketiyle evlerinin sular altında kaldığını ifade eden vatandaşlar, "Sel o kadar güçlüydü ki sokaklarda araçları sürükledi. Evlerimiz çamurlu suyla doldu 24 saattir uyumadan temizlik yapmaktayız. Eşyalarımız kullanılamaz hale geldi hepsini çöpe attık. Yetkililer gelip zarar tespit tutanağı tuttu inşallah zararımız karşılanır" dedi.