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29 Ağustos 2018 10:42

Sel felaketinde mağdurlara verilen sözler tutulmadı

Bursa’da 3 ay önce sel felaketinde ölümden dönen ve kamyonu büyük zarar gören vatandaş, verilen yardım sözünün yerine getirilmediğini ileri sürdü.

Sel felaketinde mağdurlara verilen sözler tutulmadı

29 Ağustos 2018 10:42


Sel sularına kapılan kamyonda ölümden kıl payı kurtulan sürücü Sinan Akan en büyük darbeyi selde kullanılmaz hale gelen kamyonunu yaptıramayınca aldı. Kamyonu olmayınca hasat döneminde iş yapamaz hale gelen çiftçi devletten beklediği yardımı alamadığını ileri sürdü.


Felaketin yaşandığı zaman Başbakan Yardımcısı olan Hakan Çavuşoğlu’nun mağdurların bütün zararının karşılanacağını açıkladığını, ama aradan geçen 3 aya rağmen bu vaadin tutulmadığını, ekmek teknesi olan kamyonunu yaptıramadığı için iş yapamadığını belirten selzede Sinan Akan, "Kamyonumda 30 bin liralık masraf var, bana ödenen yardım ise 4 bin 500 lira. Halbuki sel felaketi olduğu zaman bölgeyi ziyaret eden Hakan Çavuşoğlu, mağduriyetimizin giderileceği sözünü vermişti. Biz de devletimize güvenip mağduriyetimiz giderilecek diye sevinmiştik. Aradan 3 ay geçmesine rağmen kamyonum hale selden zarar gördüğü gibi durmakta, bununda sebebi kamyonumun 30 bin lira masrafı var bana ödenen para ise 4 bin 500 lira bu sebepten kamyonumu yaptıramadım. Ben devlet yetkililerinden o gün bize verilen sözün yerine getirilmesini istiyorum. Kamyonumun, kasası, kupası, motoru ve bir çok parçası büyük zarar gördü. Bana verilen parayla hiç bir şey yaptıramadım. Devletimizden yardım bekliyorum” dedi.


Sinan Akan’ın selden zarar gören kamyonu Küçük Sanayi Sitesi’nde yaptırılmayı bekliyor.




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