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27 Mayıs 2018 18:46

Sel mağdurları için iftar çadırı kuruldu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ramazan ayı boyunca iftarı her akşam farklı noktada vatandaşlarla birlikte yapıyor.

Sel mağdurları için iftar çadırı kuruldu

27 Mayıs 2018 18:46


Başkan Dündar, yılın her günü ihtiyaç sahiplerine yemek verilen Eskici Mehmed Dede Aşevi’nde vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Tarihi mekanda kazanların başına geçerek vatandaşlara iftar yemeği dağıtan Dündar, Ramazan ayının Osmangazi’de her akşam büyük bir heyecan ve coşkuyla yaşandığını söyledi. Osmangazi Belediyesi olarak her gün 5 farklı noktada iftar verdiklerini belirten Dündar, “Ramazan ayının maneviyatını ve coşkusunu hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Her akşam farklı bölgelerde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Eskici Mehmed Dede Aşevi’nde yılın her günü olduğu gibi Ramazan ayında da her gün iftar yemeği veriliyor. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.


Sel mağdurları için iftar çadırı


Bu arada, geçtiğimiz akşam yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşları da ihmal etmeyen Osmangazi Belediyesi, Hüdavendigar Mahallesi’nde iftar çadırı kurdu. Olay sonrası bölgede temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden Başkan Dündar, “Sel nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Evleri zarar gören vatandaşlarımızla sahurda ve iftarda birlikte oluyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın hayatları düzene girene kadar yanlarında olacağız” diye konuştu.




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