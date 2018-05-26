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26 Mayıs 2018 13:08

Sel sularında can pazarı

Bursa’da sel sularında mahsur kalan 77 yaşındaki adam AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sel sularında can pazarı

26 Mayıs 2018 13:08


Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde oturan Bahir Ercan dün akşam saatlerinde Uludağ’ın eteklerindeki Maksem Deresi Gökdere Boğazı’na gezmeye çıktı. Ancak şiddetli yağışta yaşlı adam ormanda mahsur kaldı. Dönmek isteyen Ercan, daha önce geçiş yaptığı asfalt yolun sel sularıyla kaplı olduğunu görünce polisten yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler de AFAD ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye 112 ekipleri de sevk edildi.


Ekipler, dere yatağına taşlar koyarak geçişi kolaylaştırdı. Sedyeye konulan yaşlı adam ekiplerce taşındı. Yaşlı adam Maksem’de en yakın noktaya gelen ambulansla sağlık kontrolü için acil servise götürüldü.




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