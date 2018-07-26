‘Selâmi Tekkesi’ gün sayıyor

Bursa’yı bir açık hava müzesi haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yıllarca unutulmuş bir eseri daha ilk günkü haline dönüştürüyor. Tarihî Yeşil semtinde yer alan ve günümüze yıkık bir minaresi ulaşan Selâmi Tekkesi, Büyükşehir Belediyesi’nce yenilendi. Yüzde 90 oranında tamamlanan çalışmaların ardından tarihî tekkenin, bölge halkının istifade edeceği bir sağlık ocağı olarak hizmet vereceği açıklandı. Cami ve çevre düzenlemesi de yapılan alan, halkın bir araya gelebileceği, sosyalleşebileceği mekân olarak da tasarlandı.

Celvetî Şeyhi Selâmi Efendi tarafından yaptırılan ve 17. asrın ikinci yarısında inşa edildiği tahmin edilen yapının ilk günkü haliyle günümüze kazandırılacağını söyleyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Selâmi Tekesi’nde yürütülen çalışmalar çerçevesinde cami ve minarenin ayağa kaldırıldığını ifade etti. Vatandaşların talebi doğrultusunda tekke kısmının sağlık ocağı olarak düzenlendiğini kaydeden yetkililer, tarihî yapının Yıldırım’a ayrı bir değer katacağını vurguladı.