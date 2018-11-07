Selcan Asyalı'dan Nilüfer Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne tam not

Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret eden şarkıcı Selcan Asyalı, tesislere hayran kaldı.

Nilüfer Belediyesi'nin, 2003 yılında hayata geçirdiği Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, toplumun her kesiminden övgü almaya devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu ziyaret saatleri içinde merkeze gelerek birimleri gezen vatandaşlar, çalışmaları da yerinde görme fırsatı buluyor. Sevilen şarkıcı Selcan Asyalı da, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Asyalı, merkezde yer alan ameliyathane, röntgen ve muayene odaları, kedi ve yavru bölümleri, yeni doğan üniteleri ile sahiplendirme bölümlerini de gezdi.

Daha önce sosyal medya üzerinden Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'yle ilgili bir takım kötü yayınlar gördüğünü, bunun üzerine habersiz bir şekilde gelerek merkezi ziyaret etmek istediğini ifade eden Selcan Asyalı, şöyle konuştu:

“Gördüğüm fotoğraflardan sonra Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Fikriye Eker'e sosyal medya üzerinden mesaj göndermiştim. Beni, merkeze gelerek bizzat görmem için davet ettiler. ‘Habersiz gel' dediler. Habersiz gelerek, merkezin her yerini gezdim. Tedavi alanları ve ilaçlar inanılmaz bir şekilde korunuyor. Ben, hiçbir belediyede ve hiçbir barınakta bu tarz teçhizat görmedim. Hakikaten çok iyi. Sevgili Haluk Levent de daha önce gelerek ‘Daha iyisini görmedim' demiş. Gerçekten haklıymış. Ben de bunu teyit ediyorum.”

Merkezde, sosyal medyadaki fotoğraf ve videolarda gördüklerinden hiçbir eser olmadığını vurgulayan Asyalı, yapılan haksızlıklar için herkes adına özür diledi. Asyalı, “Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker'den, sosyal medyadaki kötü fotoğraf, video ve yapılan haksızlıklar için herkes adına özür diliyorum. Bizzat gelip, gözümle gördüğüm için çok rahat ve mutluyum. Her şey dört dörtlük” şeklinde konuştu.