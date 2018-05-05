Semanur Erdoğan Spor Salonu’nun temeli atıldı

Gemlik Belediyesi tarafından Özdilek Cevdet Aynur Mayruk İ.H.L bahçesine yaptırılacak Semanur Erdoğan Spor Salonu’nun temeli törenle atıldı. Milli sporcu Semanur Erdoğan, eğitim ve spor hayatı boyunca elde ettiği başarıları anlatarak, “Bir imam hatipli olarak adımın Gemlik’te yapılacak İmam Hatip Lisesi’nin spor salonuna verilerek yaşatılacak olmasından büyük onur duyuyorum. Bu onuru bana layık gören Gemlik Belediye Başkanımız Refik Yılmaz’a ve bu anlamlı projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, eğitime ve spora verdikleri desteklerden bahsederek, kısa süre önce temeli atılan Naim Süleymanoğlu’nun isminin verildiği 11 Eylül İlkokulu Spor Salonu’nun inşaatının hızla ilerlediğini söyledi. “Göreve geldiğimizde Gemlik’te sadece 1 okulumuzda kapalı spor salonu vardı. 15 sene öncesine kadar 1 sınıfta 55 kişi eğitim görürken, merkezî ve mahalli idarelerin yaptığı okullarla bu sayı 25 düşmüştür. Milletimizin hak ettiği eğitim, sağlık ve spor hizmetlerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Kapalı spor salonları, futbol sahaları, semt sahaları ve halı sahalar dâhil Gemlik’te ki 29. tesisinin temelini attıklarına dikkat çeken Yılmaz, yakın zamanda da yeni tesislerinde temelinin atılacağını ifade ederek Semanur Erdoğan Spor Salonunun Gemlik’e ve öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından temele ilk harç döküldü.