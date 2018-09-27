Semih Pala kabri başında dualarla anıldı

Üç sene önce trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden Bursa Kent Konseyi'nin önceki dönem başkanı Semih Pala ve eşi Hilal Pala, kabirleri başında dualarla anıldı.

27 Eylül 2015'te geçirdiği trafik kazası neticesinde vefat eden merhum Semih Pala'nın Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma törenine Kent Konseyi Başkan Vekili Şuayip Toprak, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, ailesi, belediye bürokratları, birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. Şuayip Toprak, merhum Semih Pala'yı ve eşi Hilal Pala'yı rahmetle andıklarını ifade etti. Semih Pala'nın Bursa'ya gönül verdiğini belirtti. Toprak, bıraktığı misyonu en güzel şekilde devam ettirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Bursa Kent Konseyi Çekirge Çalışma Grubu üyeleri tarafından Kur'an-ı kerim okundu.