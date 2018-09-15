Senarist Deniz Yayın toprağa verildi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 60 yaşındaki Deniz Yayın, önceki gün saat 18.00 sıralarında ameliyat sırasında vefat etti. Deniz Yayın, bugün Karacabey Ulu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Karacabey Mezarlığı'na defnedildi. Taziyeleri eşi Didem Yayın ile kızı Feride Jeyan Yayın kabul etti.

1958 yılında Karacabey'de doğan Deniz Yayın, senaryosunu yazdığı, 'Filmin Yaşı Yok- Vurun Kahpeye 4' isimli filmi ile 47'nci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde ödül kazandı. Birçok filmin senaryosuna da katkıda bulunan Deniz Yayın, Yeşilçam ile ilgili programlar sunmuştu.