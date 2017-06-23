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23 Haziran 2017 12:07

Sendika üyesi 7 kadın işçiye mezar olan otobüsün sürücüsü ağır cezada yargılanacak

Ankara’daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal-Sen üyesi kadın işçileri taşıyan otobüsün İnegöl Mezitler bölgesinde devrilerek, 7 kadın işçinin ölümüne, 39’unun da yaralanmasına neden olan otobüs şoförü 55 yaşındaki Mehmet T.

Sendika üyesi 7 kadın işçiye mezar olan otobüsün sürücüsü ağır cezada yargılanacak

23 Haziran 2017 12:07

, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle sendika tarafından Ankara’da düzenlenecek olan Kadın İşçileri 22’nci Büyük Kurultayı’na katılmak üzere Ankara’ya giden Türk Metal Sendikası 1 No’lu Şube üyesi kadın işçileri taşıyan 4 otobüsten biri olan Mehmet T. yönetimindeki 16 KT 064 plakalı otobüs, İnegöl-Ankara karayolu üzeri Mezitler mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan kadınlardan Leyla Çiçek, Meyse Keskin, Özlem İnan, Fatma Hacıoğulları, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın yaşamlarını yitirirken, aralarında sürücü Mehmet T.’nin de bulunduğu 39 kişi yaralandı.


Kazanın ardından tedavisi tamamlanarak adliyeye sevk edilen otobüs şoförü ifadesinde, "Yolda seyir halindeyken otobüsün camına bir cisim çarptı. Çam patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptım. Otobüs refüje düştü. Çok üzgünüm" demişti.


Adli kontrol şartıyla serbest kalan şoför Mehmet T. kazayla ilgili olarak İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Sanık otobüs şoförü, taksirle adam öldürme suçundan 18 Temmuz 2017 tarihinde İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez Hakim karşısına çıkacak.




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