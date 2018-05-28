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28 Mayıs 2018 12:28

Seramik Cam Mozaik Atölyesi kursiyerlerinden sergi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Seramik Cam Mozaik Atölyesi’ne katılan kursiyerler, çalışmalarını düzenledikleri sergide sanatseverlerle buluşturdu.

Seramik Cam Mozaik Atölyesi kursiyerlerinden sergi

28 Mayıs 2018 12:28


Nilüfer Belediyesi’nin sanat atölyeleri, çok sayıda kişiyi sanatın farklı branşlarıyla buluşturuyor. Bu atölyelerden biri olan Seramik Cam Mozaik Atölyesi’ne katılan kursiyerler, eğitim süresince öğrendiklerini uyguladılar ve ortaya çok güzel eserler çıktı. Atölyeye katılan 90 kişinin yaptığı 120 eser Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da katıldı. Çalışmaları inceleyen Bukle Erman, eğitmen Serkan Önder’i ve kursiyerleri başarılı çalışmaları için kutladı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına da katılımcıları kutlayan Erman, çalışmalara katılan herkese teşekkür etti.


Seramik Cam Mozaik Atölyesi kursiyerlerinin çalışmaları 31 Mayıs’a kadar Konak Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.




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