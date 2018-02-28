Serdar Ünver: “En güzel şiir bitmemiş şiirdir”

Şairin Şiir Evreni söyleşilerinin bu ayki konuğu Bursalı şair Serdar Ünver oldu. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç’ın sorularıyla düzenlenen söyleşide, Serdar Ünver, Arkası Dün, Kuşlar Kanadı ve Eylül Avlusu kitaplarından şiirler okudu. Okurların ilgi gösterdiği söyleşiye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da katıldı.

Genellikle pastoral ve yoğunlaştırılmış şiirler kaleme aldığını kaydeden Serdar Ünver, “Yoğunlaştırılmış şiirin dolgu kelimelerine tahammülü yoktur. Konsantre yapıyı yoğurabilmeniz için çok zaman geçmesi gerekiyor. Oturayım bir şiir yazayım, ertesi gün şiir tamam olmuyor. En güzel şiir bitmemiş şiirdir. Yahya Kemal’in hayatı boyunca hiç kitabı olmadı, ölümün ardından eserleri kitap haline geldi ve en kısa sürede yazdığı şiir ‘Deniz’ adlı şiirini bir yılda yazdı. En uzun sürede yazdığı ‘Açık Deniz’ şiirini de 15 yılda tamamladı” dedi.

Türkiye’de şiir kitabı yazmanın zorluklarından da bahseden Ünver, “Bin tane kitap basılır, siz üç yüz okura ulaşırsınız. Ülkemizdeki şiir kitabı satış oranının bu azlığı, o şiirleri okuyunca hemen ertesi gün devrim olacak anlamı taşımıyor maalesef” diye konuştu.

Güney Özkılıç’ın şair Serdar Ünver’in Türkçe sözcük seçimiyle ilgili sorusu üzerine Ünver, “Yahya Kemal, ‘Türkçe ağzımda annemin sütüdür’ diyen kişi. Cemal Süreya ‘Yunus ki süt dişleriyle Türkçenin’ sözünü söylemiş. Türkçe bizim dilimiz ve maalesef en çok Türkçe oranını yüksek tutmak isteyen şairler için bu çok zor. Sadece 60 bin sözcük var gerçek Türkçe olan. Farsçada 400 bin, İngilizcede 600 bin sözcük var. İslamiyet öncesi döneme cahiliye dönemi deniyor, ama 80 bin kelimeyle Arap kasideleri yazılıyordu. Bu dil, sözcüklerin saygı değerliği, o sözcüklerin içinde bulunduğu dine de tekabül ettirilmeli. Çünkü sözcükler ile kutsal kitaplar mevcut olmuştur. Sözcükler ile Leyla ile Mecnun, Yunus Divanı, Gülistan ve Bostan yazılmış, sözcükler ile ilanı aşklar edilmiş, ayrılık acıları dillendirilmiş, sözcükler ile hayattaki son sözümüz edilmiştir. Sözcükleri sevmeli ve saygı duymalıyız. Düz yazı yazanlar için bir dili bilmek yeterlidir, fakat şairlerin o dile saygı da duymaları gerekir” diye kaydetti.