Serhat Yahşi yuvada kaldı

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 2017-2018 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Nilüfer Belediyespor, güçlü bir kadro oluşturarak ligde üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Nilüfer Belediyespor, başarılı sağ kanat oyuncusu Serhat Yahşi’nin sözleşmesini uzattı. 2010 yılında, 16 yaşındayken Samsun Fevziçakmak Spor Kulübü’nden Nilüfer Belediyespor’a transfer olan Serhat Yahşi, 7 yıldır mavi yeşil beyazlı formayı giyiyor. Başarılı sporcu Serhat Yahşi, geçtiğimiz sezon 30 maçta 84 gol atarak iyi bir performans sergilemişti. Yahşi, kariyeri boyunca yıldız, genç, A2 milli takım formalarını da giydi. 23 yaşındaki genç oyuncu, Nilüfer Belediyespor’da kaldığı için mutlu olduğunu söyleyerek gelecek sezon başarıların altına imza atmak için çalışacağını belirtti.