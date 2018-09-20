Serhat Yamalı: "Öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak için okulun ilk günü önemli"

Serhat Yamalı, okul, sınıf değişimi ve yaşın getirdiği bazı değişimlerin okulun ilk günlerinde öğrencilerin riskli bir süreç yaşamasına neden olduğunu söyledi.

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Yeşilay, öğrencilerin bağımlılıklardan uzak ve daha sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi için velilere seslendi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Serhat Yamalı, “Okul, sınıf ve yaşın getirdiği bazı değişimler okulun ilk günlerinde öğrencilerin riskli bir süreç yaşamasına neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de tütün ürünleri kullanmaya başlayanların yüzde 21.6'sı merak, yüzde 29.1'i arkadaş etkisi ve 29.7'si özentiyi gerekçe gösteriyor. Okulların açıldığı günler sosyalleşme baskısı nedeniyle öğrencilerde duygusal değişimlerin yoğun olduğu bir dönemdir. Bu yüzden anne babaların çocuklarını okula başladıkları ilk günlerde biraz daha yakından takip etmelerini ve izlemelerini öneriyoruz. Çocuklar ancak bu sayede riskli dönemi güvenli bir şekilde aşabilirler” dedi.

Aile tarafından verilen ilk ve doğru eğitim çocukları zararlı alışkanlıklardan koruyor

Eğitimin öncelikli olarak aileden başladığını belirten Yamalı, ailede çocuğa verilecek olan sevgi, şefkat, empati, kurallar, sınırlar, değerler ve sorumlulukların çocuğun hayata daha olumlu bakmasını sağlayacağını dile getirdi. Dışarıdan gelecek tehditlere karşın çocuğun savunmasız olacağına dair ebeveynlerin duyduğu endişelere de değinen Yamalı, “Aile tarafından verilen ilk ve doğru bilgiler, beceriler çocuğun dışarıdaki tehlikeye karşı savunmasız olmasını ve zararlı alışkanlara kaymasını büyük oranda engelleyecektir. Bu savunma sistemi ilk önce aile tarafından oluşturulduktan sonra okul tarafından da desteklenme yöntemiyle daha güçlü bir şekilde tahsis edilebilir. Kendine güvenme, hayır diyebilme, problem çözme, stresle baş edebilme, öfke kontrolü ve arkadaş seçimi gibi yaşam becerileri savunma sisteminin birer parçalarıdır. İşte bu sistem dışarıdaki tehlikelere karşı çocuğu koruyandır" diye konuştu.

32 bin rehber öğretmen TBM uygulayıcı eğitimi aldı

Yeşilay'ın okullardaki uygulamalarıyla da ilgili bilgiler veren Dr. Serhat Yamalı, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) ve Benim Kulübüm Yeşilay projeleri ile bağımlılıklarla etkin mücadele içerisinde olduklarını söyledi. Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile ilgili de bilgi veren Yamalı, “TBM programı Türkiye'nin ilk ve tek okul temelli önleme programı olma niteliğinde. Türkiye'de bu alanın otorite olarak kabul edilen uzmanları tarafından hazırlanmış bilimsel içeriklere sahip bağımlılık önleme programı TBM'nin diğer ayırt edici özelliği pedagojik bir yaklaşımla, farklı yaş gruplarına farklı modüllerin geliştirilmiş olmasıdır. Etkililiği ispatlanmış içeriklere sahip olan TBM, önleme alanında uzman uluslararası kuruluşlar tarafından ‘iyi uygulama örneği' olarak gösterilmiştir. TBM eğitimlerinin tüm rehber öğretmenlere ulaşması hedefimizi bu yıl itibariyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığından gelen bilgiye göre 32 bin 872 rehber öğretmen TBM uygulayıcı eğitimi almış bulunmaktadır. 2014'ten beri rehber öğretmenler aracılığıyla uygulanarak 13 milyon öğrenci ve 2 milyon veliye ulaşan TBM, diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla da imzalanan protokoller üzerinden yetişkin hedef kitleye yaygınlaşmaktadır” açıklamasında bulundu.

Yeşilay'ı bugüne taşıyan, toplumun gönlünde yer etmesini sağlayan en önemli faaliyetlerden biri olan Yeşilay kollarını canlandırmak için hayata geçirilen "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi hakkında da bilgi veren Yamalı "Çocukların kulüp kapsamında hem kendilerine hem de arkadaşlarına bağımlılıklardan korunma ile ilgili kazanımlar oluşturmasını ve nitelikli, verimli çalışmalar yapılmasını sağlamak amacıyla geçtiğimiz eğitim yılıyla birlikte projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında yetiştirdiğimiz gönüllü Genç Yeşilay liderleri ile birlikte bugüne kadar 31 şehirdeki Yeşilay şubeleri vasıtasıyla, 100 okulda gerçekleştirilen etkinliklerle 9 bin öğrenciye ulaştık. Bu eğitim yılıyla birlikte projemiz tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak” şeklinde konuştu.