Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 14:46

Serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti.

Serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti

30 Haziran 2017 14:46


Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı sahilinde serinlemek için denize giren İbrahim Özbek (26) ve yeğeni Alican Uğur (16), birden dalgaların arasında kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine yardıma koşanlar, 2 genci boğulmaktan son anda kurtardı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra boğulma tehlikesi geçiren gençler, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İbrahik Özbek tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Uğur, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Uğur yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç, Batman’da toprağa verilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!