Sertap Erener konserine sağanak sürprizi

Binlerce kişi yağmurda sırılsıklam ıslanmalarına rağmen ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadı. Şemsiyelerinin altında konser izleyen sanatseverler renkli görüntüler oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 57.’si düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin 5’inci gecesinde ünlü popçu Sertap Erener sahne aldı. Kültürpak Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konsere binlerce Erener hayranı katıldı. Ünlü sanatçıyı izlemek isteyenler saatler öncesinden konser alanını doldurdu. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı konser büyük bir coşkuyla başladı.

“Bir oturuşta 4 porsiyon köfte yerim”

Babasının pek akraba gezmesini sevmediğini, ancak Bursa’daki bir akrabasını çok sevdiğini ve bu yüzden çocukluk yıllarında ailecek Bursa’ya çok sık geldiğini anlatan Erener, her gelişlerinde kapalı çarşıdaki bir köftecide köfte yemeğe geldiklerini anlattı. Konser öncesi de aynı köfteciye gittiğini, konser nedeniyle sadece 1 porsiyon yediğini belirten Erener, "Siz benim böyle olduğuma bakmayın rekorum 4 porsiyon, bugün konser var, diye az yedim. Ama evede aldım gerisini evde yiyeceğim" dedi.

Konser sırasında bastıran yağmur sırılsıklam yaptı

Ünlü sanatçının konserine bir anda bastıran sağanak yağmur damga vurdu. Konserin ikinci kısmında ardı ardına çakan şimşek ve gök gürültüsü yerini şiddetli yağmura bıraktı. Konser alanında bulunan binlerce kişi bir anda bastıran yağmur nedeniyle sırılsıklam olurken yanlarına şemsiye alanlar konseri şemsiyelerini açarak izledi. Bazı vatandaşlarda yanlarında getirdikleri naylon yağmurluklarını giyerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Bardaktan dökülürcesine yağan yağmura rağmen ünlü sanatçıyı yalnız bırakmayan hayranları, sağanak yağmur altında şarkılarına eşlik etti. Yağmur şiddetini arttırdığı için son iki şarkısını seslendirmeyen sanatçı kulise giderken yağmurdan kaçan vatandaşlar çıkış kapısında izdihama neden oldu.