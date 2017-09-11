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11 Eylül 2017 09:33

Servis minibüsü alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki servis minibüsünü alev alev yandı o anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Servis minibüsü alev alev yandı

11 Eylül 2017 09:33

Aracını yol kenarına çeken sürücü çaresiz gözlerle aracının yanışını izledi.


Edinilen bilgiye göre, olay Bursa - Ankara Karayolu Ümitalan mevkinde yaşandı. Bursa İstikametinden İnegöl istikametine doğru seyreden Hikmet Çelik yönetimindeki 11 AZ 716 plakalı minibüsün hareket halindeyken motoru alev aldı. Durumu fark eden Çelik, minibüsü emniyet şeridine çekip terketti. Kısa sürede büyüyen alevleri gören diğer sürücüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Minibüsün yandığı anlar diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Söndürülen yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Okulların açılmasına sayılı günler kala yaşanan yangın taşımacılık yapan servislerdeki model ve kilometre kontrollerinin yapılıp yapılmadığını akıllara getirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.




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