Servis şoförünü kıskandığı için pompalıyla taradı iddiası

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, iddiaya göre bir kişi servis şoförü M.Ç.'yi kıskandığı için pompalı silahla vurarak yaraladı. Olaydan sonra silahı çöpe atan zanlı oğlu ile birlikte yakalandı.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli adam servis aracı olarak kullandığı 16 plakalı minibüse binen maskeli biri tarafından pompalı silahla vurularak yaralandı. Olaydan sonra jandarma ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda jandarma ekipleri olayın faili olduğu tespit edilen M.S.'yi oğlu E.S. ile birlikte yakaladı. Jandarmadaki sorgularının ardından baba ile oğul adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.S.'nin savcılık sorgusunda servis şoförü M.Ç.'yi kıskançlık nedeni ile pompalı tüfek ile vurduğunu itiraf ettiği iddia edildi. M.S., saldırıdan sonra tüfeği parçalayarak üzerindeki mont ve başına giydiği maskeyle birlikte çöpe attığını da ifadesine ekledi.

E.S. sorgusunun ardından serbest bırakılırken babası M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.