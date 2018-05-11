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11 Mayıs 2018 02:09

Servisle araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Bursa’da kontrolden çıkan servisle bir araç kafa kafaya çarpıştı, kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Servisle araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

11 Mayıs 2018 02:09


Edinilen bilgiye gere, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde karşı şeritten gelen Turgut C. İdaresideki 16 S 5191 plakalı araç diğer istikametten gelen Şahin K. idaresindeki 06 CAG 26 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın sonucu her iki araçta yolun kenarlarına savrulurken Şahin K.’nın idaresindeki araca arkadan gelen Ekrem B. İdaresindeki 16 S 2099 plakalı serviste çarptı. Araçta sıkışan sürücü Şahin Kurtuldu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa taşındı. Servis aracında bulunan 4 yaralı ve hayati tehlikesi bulunan Şahin Kurtuldu, çok sayıda ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Servis sürücüsü Turgut C. İse polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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