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Servisten inen işçiye araba çarptı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ana yolda araç çarpan yaya yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yolda araç çarpan yaya yaralandı.


Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu üzerindeki Orhangazi'ye bağlı Gedelek kavşağında meydana geldi. Asil Çelik fabrikasından gelen servis aracından Gedelek yakınlarında inen Salih Demirer (58), karşıdan karşıya geçmek için yola çıktı. Bu esnada Bursa istikametinden gelen Sezgin G. idaresindeki 16 RBN 84 plakalı hafif ticari araç Salih Demirer'i son anda fark ederek direksiyonu kırdı. Aracın aynasının çarptığı Demirer orta refüje savruldu. Kafasından aldığı darbe ile yaralanan Salih Demirer'e ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı adam ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

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