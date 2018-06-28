‘Sevgi Akademisi’nde mezuniyet sevinci

Belediyenin Yıldırım Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Roman, engelli, yetim, yoksul ve kimsesizlere yönelik açtığı Müzik Akademisi’nde eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları yıl sonu gösterisiyle mezun oldu. Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet gecesine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ve öğrencilerin aileleri katıldı. Yıldırımlıların refah seviyesini yükseltecek fizikî hizmetlerin yanında sosyal belediyecilik çalışmalarıyla yüreklere dokunduklarını vurgulayan Edebali, “Bizleri mutlu eden bir işe imza atmanın sevincini yaşıyoruz. İnsanımızın refah seviyesini yükseltmek için rutin hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu hizmetlerimizin yanında sosyal belediyecilik kavramı bizler için öncelikli hizmet alanı. Yani dayanışma içerisinde olmak, vatandaşlarımızın iyi günlerinde de kötü günlerinde de dayanışma içerisinde olmak” dedi.

Müzik Akademisi’nde en önemli desteği dezavantajlı öğrencilerin ailelerinin sergilediğini işaret eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen hizmetler arasında en önemli çalışmayı eğitime yapılan yatırım olarak görüyoruz. Bir toplumu daha güçlü kılmak için eğitim olmazsa olmaz. Müzik Akademisi projemizdeki bakış açımıza göre, eğitimi dezavantajlı çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimizde bu çalışma değerli olmaktan çok kutsal bir davaya dönüşüyor. Bu eğitimi veren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Esas teşekkürü hak eden, eli öpülesi, sarsılmaz bir sevgiyle evlatlarını hiç yalnız bırakmadan dezavantajlı kardeşlerimize destek olan anne ve babalarımızdır. Anne babalarımızın şefkatli yaklaşımı, evlatlarına karşılıksız gösterdikleri bu duyarlılık en gelişmiş toplumların seviyesinden çok daha üst seviyededir” diye konuştu.

Yıldırım’da resmî kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar arasında Müzik Akademisi’nin en önemlisi olduğunu belirten Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, “Müzik Akademisi projemiz önemli bir çalışma. İşimiz, engelli yavrularımıza, dezavantajlı diğer çocuklarımıza destek olmak, insanların mutluluğunu artırmaktır” dedi.