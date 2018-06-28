Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 13:46

‘Sevgi Akademisi’nde mezuniyet sevinci

Yıldırım Belediyesi tarafından kurulan Müzik Akademisi’nin engelsiz gençler mezuniyet sevinci yaşadı.

‘Sevgi Akademisi’nde mezuniyet sevinci

28 Haziran 2018 13:46


Belediyenin Yıldırım Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Roman, engelli, yetim, yoksul ve kimsesizlere yönelik açtığı Müzik Akademisi’nde eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları yıl sonu gösterisiyle mezun oldu. Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet gecesine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ve öğrencilerin aileleri katıldı. Yıldırımlıların refah seviyesini yükseltecek fizikî hizmetlerin yanında sosyal belediyecilik çalışmalarıyla yüreklere dokunduklarını vurgulayan Edebali, “Bizleri mutlu eden bir işe imza atmanın sevincini yaşıyoruz. İnsanımızın refah seviyesini yükseltmek için rutin hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu hizmetlerimizin yanında sosyal belediyecilik kavramı bizler için öncelikli hizmet alanı. Yani dayanışma içerisinde olmak, vatandaşlarımızın iyi günlerinde de kötü günlerinde de dayanışma içerisinde olmak” dedi.


Müzik Akademisi’nde en önemli desteği dezavantajlı öğrencilerin ailelerinin sergilediğini işaret eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen hizmetler arasında en önemli çalışmayı eğitime yapılan yatırım olarak görüyoruz. Bir toplumu daha güçlü kılmak için eğitim olmazsa olmaz. Müzik Akademisi projemizdeki bakış açımıza göre, eğitimi dezavantajlı çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimizde bu çalışma değerli olmaktan çok kutsal bir davaya dönüşüyor. Bu eğitimi veren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Esas teşekkürü hak eden, eli öpülesi, sarsılmaz bir sevgiyle evlatlarını hiç yalnız bırakmadan dezavantajlı kardeşlerimize destek olan anne ve babalarımızdır. Anne babalarımızın şefkatli yaklaşımı, evlatlarına karşılıksız gösterdikleri bu duyarlılık en gelişmiş toplumların seviyesinden çok daha üst seviyededir” diye konuştu.


Yıldırım’da resmî kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar arasında Müzik Akademisi’nin en önemlisi olduğunu belirten Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, “Müzik Akademisi projemiz önemli bir çalışma. İşimiz, engelli yavrularımıza, dezavantajlı diğer çocuklarımıza destek olmak, insanların mutluluğunu artırmaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç