Sevgi Evleri’nde kalan çocuklardan can dostlarına ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri’nde kalan 30 çocuk, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret ederek can dostları ile vakit geçirdi. Yaşları 12 ile 13 arasındaki çocuklar barınakları gezip hayvanları severken, barınak yetkililer de çocuklara başıboş veya yaralı sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği ve nereye haber vermeleri hususunda bilgiler verdi. Hayvan hakları ve hayvanlardan bulaşan hastalıkların anlatıldığı ziyarette, çocuklar, barınaktaki hayvanları severek atlara bindi.