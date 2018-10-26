Sevgi Soysal öykü ödülünün sahipleri belirlendi

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Sevgi Soysal hikâye ödülünün sahibi belli oldu. 640 öykünün yer aldığı yarışmada büyük ödülün sahibi Başak Baysallı oldu. 5 hikâye de mansiyona lâyık görüldü.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nin her yıl farklı bir yazar adına düzenlediği yılın yazarı öykü ödülünün bu yılki sahibi belli oldu. Bu yıl Sevgi Soysal adına düzenlenen yarışma yurt çapında ilgi gördü. Ödüle 320 kişi toplam 640 öyküyle başvurdu. Hikâyeler yarışmanın seçici kurulunda yer alan Figen Şakacı, Müge İplikçi, Seval Şahin, Şafak Pala ve Nahit Kayabaşı tarafından titizlikle değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Başak Baysallı'nın öyküsü büyük ödüle lâyık görüldü. Yarışmada hikâyeleri değerlendirilen Gencay Çubuk, Güler Kalem, Nisa Nur Kaya, Beyza Nur Kılıç ve Ayla Şenel da mansiyon ile ödüllendirildi.

Ödüle başvuran eserlerden 14 tanesi de yayımlanmaya değer bulundu.

Ödüller 14-15 Aralık tarihlerinde Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek Yılın Yazarı Sevgi Soysal Sempozyumu sırasında verilecek. Yayımlanacak olan hikâye seçkisi de sempozyumda meraklıları ile buluşacak.