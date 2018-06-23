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23 Haziran 2018 17:30

’Sevgi Yürüyüşü’ne büyük ilgi

Bursa’da gerçekleştirilen ’Sevgi Yürüyüşü’ne binlerce vatandaş ilgi gösterdi.

’Sevgi Yürüyüşü’ne büyük ilgi

23 Haziran 2018 17:30


Bursa’da seçime saatler kala Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve milletvekilleri adaylarının katılımı ile Heykel ve Cumhuriyet Caddesi’nde ’Sevgi Yürüyüşü’ yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe esnafta destek verdi. Seçimleri demokrasinin bayramı olarak nitelendiren Efkan Ala, "Biz de teşkilat olarak 16 yıldır vatandaşımıza bayram yaşattık. Yine takdirlerini bekliyoruz. 25 Haziran sabahı inşallah Türkiye hedeflerine doğru, barış ve huzur içerisinde devam edecektir” dedi.


15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Hakan Çavuşoğlu ise yaklaşık 2 aydır vatandaşların artan bir ivme ile desteğini aldıklarını söyledi.




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