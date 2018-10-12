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Sevgilisini yakarak öldüren zanlı tutuklandı

Bursa’da ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yakarak öldüren şahıs çıktığı mahkemede tutuklandı.

Bursa'da ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yakarak öldüren şahıs çıktığı mahkemede tutuklandı. Mahkemede ifade vermeyen şahıs "susma hakkımı kullanıyorum" dedi.


Geçtiğimiz günlerde Bursa'da ayrılmak isteyen sevgilisiyle tartışan Ümit V., önce genç kadını ardından kendisini benzin dökerek yaktı. Genç kadın Şengül Vatansever hayatını kaybederken, zanlının ise hayati tehlikesi devam ediyordu. Kendisine gelen zanlı Ümit V. çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullanarak açıklamada bulunmadı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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