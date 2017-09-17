Yangında kimsenin zarar görmemesi teselli oldu.

İstanbul’dan yüklediği mobilyaları Bursa’ya getirmek için yola çıkan 47 yaşındaki Muzaffer Şencan yönetimindeki 17 KC 141 dorse plakalı tır, Bursa-İstanbul otobanı Orhangazi gişelerine geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tırın yandığını fark eden Şencan, yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında tır tamamen yanarken yangında kimsenin yaralanmaması teselli oldu.

Yangın nedeniyle Bursa- İstanbul otobanı Bursa istikameti trafiğe kapanırken, yangının söndürülmesinin ardından kontrollü şekilde açıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.