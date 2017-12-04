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04 Aralık 2017 10:12

Seyyar döner tezgahıyla başladı, şimdi marka oldu

Girdiği ekonomik krizden kurtulabilmek için seyyar bir araba ile Bursa’da döner satmaya başlayan Bekir Usta, azmi sayesinde hem dükkan sahibi oldu, hem da yanında onlarca kişi çalıştırıyor.

Seyyar döner tezgahıyla başladı, şimdi marka oldu

04 Aralık 2017 10:12



Girdiği ekonomik krizden kurtulabilmek için seyyar bir araba ile Bursa’da döner satmaya başlayan Bekir Sofracı, azmi sayesinde hem dükkan sahibi oldu, hem de yanında onlarca kişi çalıştırıyor. Halk arasında Bekir Usta olarak tanındığını söyleyen Sofracı, yüzlerce kişiye aynı anda servis yapacağını tahmine bile etmediğini söyledi.


Aslen Artvinli olan Bekir Usta, halen işinin başında olduğunu dönerinin kesimini dahi kendi yaptığını belirterek, hayvancılığı ve et işini memleketi Artvin’de öğrendiği için deneyimin çok uzun yıllara dayandığını kaydetti.


Kullanılan etlerde sinirlerin tek tek alındığını kaydeden Bekir Usta, etlerin özel bir terbiye ile bir gece dinlendirildiği için lezzetlendiğini de açıkladı.


Türkiye’de tek şubesinin bulunduğunu, bunun da Yıldırım’da olduğunu önemle vurgulayan Bekir Usta, "Dönerimizin tadına bakmak için Türkiye’nin çoğu ilinden gelenler var" şeklinde sözlerini sonlandırdı.




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