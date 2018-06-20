Seyyar meyhane narkotik uygulamasına takıldı

Uygulama kapsamında Kestel ilçesine özel ekip gönderen şube müdürlüğü seyyar meyhane yakaladı. Polisi karşısında gören kimliksiz bir şahıs kaçmak isterken motosikletli timlere yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Uyuşturucuya geçit vermemekte kararlı olan narkotik müdürlüğü; aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu toplamda bin polis katılımıyla Bursa genelinde narkotik uygulaması yaptı. Bursa’da 5 ayrı noktada kurulan uygulama noktalarında aranan çok sayıda şahıs ve yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken toplam 28 bin lira idari para cezası kesildi.

Kestel ilçesine özel ekip gönderen narkotik polisine Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Alaağaç ile Narkotik Şube Müdürü Hakan Uzundağ da katıldı.

Park ve bahçeleri kontrol eden ekipler madde alışverişi yapılabilecek potansiyeldeki metruk bina ve evlerde uygulama yaptı. Ekipler daha sonra yollarda uygulama noktaları oluşturarak araç kontrolü yaptı. Uygulama sırasında bir aracın arkasına seyyar meyhane açan şahsa idari para cezası kesilirken, araçta ele geçirilen 22 şişe kaçak içki ile pala diye tabir edilen kesici bir alete de el konuldu.

Yine Kestel ilçesinde park uygulaması sırasında polisi karşısında gören bir vatandaş kaçmaya çalıştığı sırada motosikletli polise yakalandı. Gözaltına alınan vatandaşın kimliği olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Uygulamalar kapsamında 620 gram metamfetamin, 13 aranan şahıs, 2 adet tabanca, çok sayıda fişek, 942 paket kaçak sigara, bir miktar sentetik kannobinoid, çok sayıda ecstasy tablet, bir miktar esrar, 22 şişe kaçak içki, bir adet pala diye tabir edilen kesici alet ele geçirilip, 35 araç sürücüsüne toplamda 28 bin 830 lira para cezası kesildi.