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24 Haziran 2018 13:21

Seyyar sandıklar Bursa’da da seçmenin ayağına gitti

Bu seçimlerde ilk kez yürürlüğe giren seyyar sandık uygulamasıyla Bursa’da rahatsızlığı sebebiyle oy kullanmaya gidemeyen 93 yaşındaki Hasan Kayrak, evinde oyunu kullandı.

Seyyar sandıklar Bursa’da da seçmenin ayağına gitti

24 Haziran 2018 13:21


Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) ilk kez kullanılan seyyar sandık uygulaması kapsamında Bursa’da 8801 nolu seyyar sandık kurulu, sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı. 10 kişiden oluşan kurul, daha önceden başvuru yapan engeli ya da hastalığı sebebiyle yatalak olan kişilerin evlerine oy kullanabilmesi için seyyar sandık ve seyyar paravan götürüyor. Osmangazi ilçesinde ikamet eden ve rahatsızlığı sebebiyle evinde oyunu kullanan 93 yaşındaki Hasan Kayrak, bu yıl ilk kez rahatsızlığı sebebiyle okula gidemediğini ifade belirterek, sandığın eve getirebileceğini duyduğunda sevindiğini söyledi.




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