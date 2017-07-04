SGK’ya yeni müdür

Sema Çamlıca’nın yerine Erzurum Nenehatun SGK Müdürlüğü’nden rotasyonla tayin edilen Nihat Taşdemir göreve başladı.

Mudanya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nü vekâleten yürüten B.Sema Çamlıca’dan, rotasyonla asaleten atanan Nihat Taşdemir, Mudanya Sosyal Güvenlik Merkezi’nde gerçekleşen devir teslim töreniyle görevi devraldı. Taşdemir, Çamlıca’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Bitlis doğumlu olan 4 çocuk babası Nihat Taşdemir, 1996 yılında Bitlis SSK Müdür Yardımcılığı, 2004 yılında Ankara Apak, 2006 Van SSK Müdür Yardımcılığı, Bitlis SSK Müdür Yardımcılığı, 2008 Bitlis vekaleten Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 2009 Muş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Van, Ahlat SGM Müdürlüğü sonrası Mudanya Merkez SGK Müdürü olarak görev aldı.